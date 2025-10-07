Китайский антропоморфный робот успешно поступил в аспирантуру

В Китае гуманоидный робот по прозвищу «Отличник 01» поступил в аспирантуру (докторнатуру) Шанхайского университета. Робот-андроид разработан в том же университете Шанхая при участии крупной цифровой компании. Он имеет человеческое лицо, покрыт силиконовой кожей и обладает «структурой сухожилий», что позволяет ему выражать эмоции. У «отличника» уже есть студенческий и «виды» на диссертацию. В вузе он изучает программу по драматургии и кино с акцентом на китайскую оперу и принимает участие в постановках.

Рост будущего неодушевленного искусствоведа, а может, и критика, составляет 175 см, а вес — 30 кг. На занятиях он обычно щеголяет в рубашке небесно-голубого цвета с короткими рукавами. Робот может выдать около ста различных реакций, в зависимости от реакции на аудитории. Также «небиологический аспирант» зарекомендовал себя как спортсмен: «Отличник» занял третье место на первом полумарафоне для гуманоидов, который состоялся в Пекине в апреле этого года.

Программа, которую вместе с живыми студентами изучает нейросеть, рассчитана на 4 года. Причем только теорией его подготовка не ограничится. Робот будет посещать театральные уроки, принимать участие в репетициях и постановках, а параллельно работать над диссертацией. Робот получил студенческий билет и уже ходит на занятия.

Соседство с машиной, оснащенной ИИ, изрядно веселит остальных студентов. Недавно в студенческом чате появилось ироничное сообщение «от имени робота».

«[Куратор проекта] профессор Ян сказала, что, если я не получу докторскую степень, меня передадут в дар музею. Это тоже звучит довольно интересно. По крайней мере, я стану частью истории искусств!»

Сообщается также, что поступление андроида «Отличника» в университет организовано в рамках академической инициативы по интеграции ИИ в искусство. Идея возникла на Международной конференции по ИИ в Шанхае, случившейся в июле, и успешно воплощена в жизнь.