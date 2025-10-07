Россиянам назвали опасное связанное со сменой смартфона заблуждение

Россиянам назвали опасное распространенное заблуждение, связанное со сменой смартфона. О нем предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

© Lenta.ru

Ведомство заявило, что на старом устройстве остается много личных данных пользователя.

«Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — сочли в сообщении.

В МВД рассказали, что с помощью специальных программ злоумышленники могут восстановить фрагменты документов с важными сведениями, следы активности, например, журналы звонков, текстовые сообщения, адреса фото- и видеосъемки. Кроме того, мошенники могут получить доступ к истории браузера и паролям, а также к кешированным копиям сообщений в мессенджерах и геоданным. Кроме того, если аферист получит доступ к устройству, то сможет проникнуть в аккаунты на разных сервисах и получать данные из них без ввода пароля.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, используя новую уловку. Сообщалось, что аферисты присылают военнослужащим поддельные приказы о награждении.