Названы лучшие телевизоры с плавными экранами от 120 Гц

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти телевизоров с плавными экранами с частотой от 120 Гц.
Открывает список Hisense 55E7Q Pro. При цене от 43,9 тыс. руб. эта модель может похвастаться наличием 55-дюймового QLED-экрана с разрешением 4K, частотой 144 Гц и яркостью 350 нит, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos на 20 Вт, фирменной ОС VIDAA, а также функциями 4K AI Upscaler, Sport Mode, Game Bar, VRR, ALLM-режимом с минимальной задержкой отклика изображения, поддержкой AMD FreeSync Premium и Filmmaker Mode.
Следом идет TCL 55T8C стоимостью от 44 тыс. руб. Он получил QLED-дисплей на 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц и яркостью 350 нит, фирменный движок AiPQ Pro с ИИ-функциями, аудиосистему ONKYO из двух стереодинамиков по 10 Вт и сабвуфера на 15 Вт. Телевизор работает под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений, а также поддерживает ALLM, VRR и AMD FreeSync.
Топ-3 замыкает Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 55, выделяющийся miniLED-экраном на 55 дюймов с 4K-разрешением, частотой 144 Гц и яркостью 500 нит. Среди прочих особенностей отмечают наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos общей мощностью 30 Вт и операционной системы Google TV. В России такая модель предлагается в среднем от 50 тыс. руб.
В подборку также попали Haier 55 Smart TV S6 и Xiaomi TV S Mini LED 2025 за 52,1 и 54,4 тыс. руб. соответственно.