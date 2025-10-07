Физик раскрыл, какие сверхспособности могут существовать в реальности

Старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Глеб Федоров рассказал, какие сверхспособности могут существовать в реальности. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».

© Wikipedia

Одной из популярных сверхспособностей, которую можно было увидеть в «Людях Икс», является умение проходить сквозь стены. Пока люди не научились этого делать, однако, по словам Федорова, шансы на то, что когда-нибудь это получится сделать не равны нулю. Все дело в квантовом туннелировании, при котором квантовая частица (электрон или протон) может преодолеть некий барьер, который с точки зрения классической физики является непреодолимым.

«В лаборатории мы встречаемся с туннелированием, можно сказать, каждый день. И, конечно, на уровне частиц "перемещения сквозь стену" давно используются в технике, например, во flash-памяти. В перспективе мы сможем научиться управлять состояниями макроскопических объектов — сначала молекул, а потом, возможно и микроорганизмов. Но туннелирование или телепортация, которую описывают в научной фантастике, хоть они и теоретически возможны, практически будут реализованы по меньшей мере очень и очень нескоро», — сказал Федоров.

Еще одна сверхспособность, которой бы многие хотели обладать, это перемещение во времени, в том числе с помощью машины времени.

«То, что путешествия в отдаленное будущее возможны — это доказанный научный факт, он вытекает из специальной теории относительности Эйнштейна», — отметил Федоров.

Данная теория гласит, что для людей движущихся с разными скоростями время течет по-разному. Этот «парадокс близнецов» уже экспериментально доказан и даже используется в GPS-навигации. В частности, время на спутниках в космосе и на Земле течет не одинаково (на спутнике часы отстают примерно на 7 микросекунд в день). Если бы замедление времени не учитывалось, то погрешность в определении местоположения конкретного человека за одни сутки достигала бы два километра.

При этом в случае с путешествием в прошлое все не так однозначно, поскольку хоть замедлить время теоретически и возможно, но перейти в «отрицательную область» — маловероятно. По крайней мере, это верно для той части Вселенной, где работает традиционная физика. А вот как ведет себя материя в таких объектах, как черные дыры, человечеству еще неизвестно.

«Наши знания об этом крайне скудны. Мы лишь недавно получили первые фотографии черных дыр, которые могут играть роль таких червоточин — гипотетических туннелей в пространстве-времени, которые соединяют две отдаленные точки Вселенной. Согласно нашим сегодняшним представлениям, все, что падает в черное дыру — гибнет. Поэтому шансы переместится во времени через мясорубку черной дыры, возможно есть, а шансов выжить — нет», — считает Федоров.

Такая сверхспособность, как невидимость, по словам физика, уже обеспечивается в радиодиапазоне. В частности, ее применяют в военной сфере, делая самолеты невидимыми для радаров.

«А вот невидимость в оптическом диапазоне — это гораздо более сложная задача. Дело в том, что у радиоволн длина достаточно большая и здесь проще найти метаматериалы, которые имеют отрицательный показатель преломления. А когда мы имеем дело с видимым светом, то длина волны составляет уже нанометры, в этом случае найти решение не так просто», — добавил Федоров.

Однако даже в этой области ряд исследователей уже добились удивительных результатов. Например, ученые Стэнфордского университета смогли сделать кожу мыши прозрачной, втирая в нее пищевой краситель с добавлением светопоглощающих молекул. В результате эксперимента стало возможным разглядеть, как функционируют внутренние органы грызуна и пульсирует кровоток в мозге животного. Предполагается, что в будущем эти разработки позволят упростить диагностику заболеваний и заменить целый ряд дорогостоящих исследований, в том числе компьютерную томографию, УЗИ и рентгеновские снимки.