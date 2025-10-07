OpenAI заподозрила Китай в использовании ChatGPT для слежки

Американская компания OpenAI считает, что китайские власти используют ChatGPT для слежки за гражданами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад организации.

© Газета.Ru

«В одном случае пользователь ChatGPT, «вероятно, связанный с китайским государственным учреждением, обратился к модели ИИ с просьбой помочь разработать инструмент для анализа перемещений и полицейских записей уйгурского меньшинства и других лиц», — говорится в материале.

Другой пользователь просил чат-бота на китайском языке помочь с созданием утилиты для сканирования социальных сетей на предмет сообщений, связанных с религией и политикой. Его, как и первого пользователя, заблокировали.

Отмечается, что в посольстве КНР в США обвинения со стороны OpenAI отвергли и назвали безосновательными.

В начале октября издание WccfTech сообщило, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман тайно посетил Тайвань, где провел встречи с лидерами технологической индустрии, включая глав TSMC и Foxconn. Обсуждались амбициозные проекты компании в области искусственного интеллекта (ИИ), в частности, проект Stargate и разработка собственных специализированных интегральных схем (ASIC).