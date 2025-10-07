«Модифицировали микробов»: в Китае ученые смогли решить серьезную проблему

В океанах растворено в 150 раз больше CO₂, чем в атмосфере, что ведет к изменению климата и уничтожению биоразнообразия. Ученые ищут дешевые методы его извлечения. Китайская команда предлагает использовать модифицированные микробы для удаления CO₂ из морской воды, сообщает newatlas.com.

Сейчас удаление тонны CO₂ стоит $373, но китайские ученые рассчитывают снизить стоимость до $230, достигнув эффективности 70 % при затратах 3 кВт·ч на кг CO₂. На выходе получается продукт для топлива, лекарств, продуктов и биоразлагаемого пластика.

Вода подкисляется, CO₂ выделяется, восстанавливается и возвращается в океан. Из CO₂ в реакторе получают муравьиную кислоту, которая служит питанием для микробов Vibrio natriegens, производящих янтарную кислоту. Группа планирует масштабировать процесс и вывести его на коммерческий уровень в ближайшие годы.

