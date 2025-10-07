Ученые предупредили, что соцсети искажают восприятие нами времени

Как пишет UnHerd, социальные сети действуют по принципу казино. Из-за бесконечных новостных лент и различного контента у нас возникает ощущение, что время течёт быстрее. Избежать этого можно, но только если пользоваться интернет-платформами осознанно.

Многие из нас, когда заходят в соцсети, теряют счёт времени. И это вовсе не случайный эффект. Эти интернет-платформы специально ускоряют время, причём как в настоящий момент, так и в ретроспективе. Связано это с тем, что у нас одновременно ухудшается восприятие событий в настоящем и ухудшается память о прошлом.

Попробуйте вспомнить, какую информацию вы видели сегодня в соцсетях. Скорее всего, вы не сможете ничего припомнить. Это подтверждается и научными исследованиями, согласно которым соцсети ухудшают кратковременную и долговременную память.

Замечать и контролировать время, которое вы проводите в соцсетях, можно через последовательно изложенный сюжет. Это поможет вам превращать время в отдельные сообщения. Новостная лента же - это полная противоположность упорядоченности и последовательности. Она представляет собой некий лабиринт и не имеет ни начала, ни середины, ни конца.

Что с этим можно сделать? Один из вариантов - отказаться от соцсетей навсегда или хотя бы ограничить их использование. Исследования показывают, что благодаря отказу от них уже через несколько недель у человека улучшается психическое здоровье.

Также если вы хотите, чтобы жизнь вам казалась длиннее, стремитесь по возможности к новому вместо обыденного, к намеренному вместо непроизвольного, к эмоциональному вместо апатичного и к упорядоченному вместо неструктурированного.