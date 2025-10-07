Ученый назвал неожиданный фактор, предвещающий гибель человечества

В США птицы либо отказываются от миграционных маршрутов, либо меняют их, что может иметь катастрофические последствия для человечества, вплоть до вымирания. Об этом заявил NBC Connecticut ученый из Корнельского университета, миграционный эколог Эндрю Фарнсуорт.

По словам специалиста, расположение птиц на Земле тесно связано с изменениями климата и погодных условий. Он подчеркнул, что птицы имеют огромное значение для людей, так как они помогают контролировать вредителей, распространяют семена и опыляют растения. Однако изменения климата, использование пестицидов в лесах и на полях, а также рост городов мешают им мигрировать, что приводит к их исчезновению, отметил ученый.

Глобальное потепление, проявляющееся в повышении температуры в Арктике и северных лесах, а также в участившихся лесных пожарах, значительно усложняет условия для выживания птиц. Исследование, проведенное Корнельским университетом, показало, что за последние полвека в Северной Америке исчезло около 3 миллиардов пернатых. Прогнозы ученых указывают на то, что в течение следующих 50 лет могут исчезнуть еще около 400 видов птиц.

Как отмечается, если популяция птиц продолжит сокращаться, это может создать серьезные трудности для фермеров в производстве достаточного количества продовольствия, что, в свою очередь, повлияет на его доступность в глобальном масштабе.

Кроме того, птицы играют важную роль в опылении лекарственных растений, которые человечество использует для создания медикаментов. Утрата этой функции может привести к дефициту жизненно важных лекарств. Все эти обстоятельства могут стать угрозой для существования человечества.