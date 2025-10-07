Гуманоидный робот Optimus от Tesla совершил свой первый публичный выход на красной дорожке в Голливуде. В ходе мероприятия, приуроченного к премьере фильма «Трон: Арес», машина продемонстрировала актеру Джареду Лето элементы боевого искусства кунг-фу. Кадры взаимодействия были опубликованы на официальной странице робота в социальной сети X (Twitter).

Разработка Optimus, также известного как Tesla Bot, была анонсирована в октябре 2024 года, хотя концепция создания универсального человекоподобного робота была озвучена главой Tesla Илоном Маском еще в августе 2021 года.

Руководитель компании ранее озвучивал планы по массовому производству устройства, предполагая, что его розничная цена будет находиться в пределах от $20 000 до $30 000 (примерно 1,6-2,4 млн руб. по курсу на 7 октября 2025 года, – «Газета.Ru»). Маск также высказывал мнение, что в перспективе этот проект может превзойти по значимости автомобильный бизнес Tesla.

«Трон: Арес» — это научно-фантастическая картина, снятая режиссером Йоахимом Реннингом. Основные роли в фильме исполнили Джаред Лето и Эван Питерс. Премьера фильма запланирована на 8 октября 2025 года.