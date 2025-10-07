В мессенджере Google Messages появилась функция предупреждения об обнаженке

В системном мессенджере Android-смартфонов Google Messages появилась новая функцию для защиты пользователей от случайного просмотра откровенных видеороликов. Система автоматически сканирует отправляемые и получаемые видео на наличие контента с обнажёнными людьми и может предварительно размыть его до открытия сообщения.

Ранее функция реагировала только на изображения, но теперь обрабатывает и видеофайлы. Пользователи будут получать предупреждение и смогут удалить видео без необходимости просмотра.

Как сообщает Android Authority, при активации функция сканирует входящие и исходящие видео на наличие конфиденциального контента. Анализ проводится на самом устройстве с помощью модуля SafetyCore, который обучен распознавать откровенные изображения. Если видео определяется как потенциально неприемлемое, пользователю в сообщениях Google предлагается размыть и удалить его перед просмотром.

Но по умолчанию функция отключена. Чтобы её активировать, нужно перейти в настройки сообщений через Профиль на телефоне, выбрать «Защита и безопасность» и «Управление предупреждениями о конфиденциальном контенте».

Но при этом Gif-анимация (гифки) не фиксируются функцией, и пока свободно проходят «цензуру».