Смартфоны с большими аккумуляторами Tecno Pova 7 и Realme P3 Ultra сравнили

Эксперт YouTube-канала "Обзоры от iCE" рассказал, что сейчас выгоднее покупать: Tecno Pova 7 или Realme P3 Ultra.

© Ferra.ru

Realme P3 - это брат-близнец Realme 14 5G, но без оптической стабилизации на основной камере. Материалы корпуса у P3 простые: это пластик. Из плюсов смартфона - батарея на 6000 мА*ч, быстрая зарядка на 45 Вт, защита от воды и пыли по стандарту IP69.

Tecno Pova 7 смотрится более солидно. Из фишек этого устройства - глифы на задней панели. Аккумулятор у него тоже на 6000 мА*ч.

Экраны различаются у смартфонов кардинально. У Realmе он плоский с матрицей AMOLED, диагональю 6,67", 120 Гц. При этом у него проблемы с ШИМом на средней и низкой яркости. Tecno предлагает IPS-дисплей с диагональю 6,78", 144 Гц.

Процессор у Realme более современный, поэтому он набирает больше баллов в тестах. С результатами вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

По автономности Realme тоже превосходит Tecno. Он живёт примерно на полдня дольше. В целом вам хватит его на полтора дня, тогда как Pova 7 - на сутки.

В плане фото и видео смартфоны примерно идентичны. У обоих слабый набор камер, основные модули без оптической стабилизации. Когда дело касается записи видео, Tecno показывает себя чуть лучше: он умеет в отличие от Realme снимать на фронтальную камеру видео в 4К 30 к/с. С другой стороны, динамический диапазон немного шире у Realme.

Вывод

В целом оба смартфона найдут своих покупателей, но сильнее из них выделяется Tecno Pova 7: он поддерживает беспроводную зарядку, может записывать видео в 4К на основную камеру, оснащён IPS-дисплеем, который идеально подходит для чувствительных глаз.