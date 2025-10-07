Еще один ученый сделал шокирующее заявление о приближающемся к Земле НЛО

Объект 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли, испускает загадочное зеленое свечение. Это может свидетельствовать о том, что он покрыт слоем никеля и представляет собой космический корабль, сообщает Daily Mail со ссылкой на экспертов.

По словам Горация Дрю из Австралийской организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), сейчас можно наблюдать вытянутую фигуру с зеленым комом снаружи. При этом он уточнил, что речь идет не о комете. Специалист отмечает, что люди применяют аналогичную технологию — покрытие космических кораблей никелем, хотя и в меньших масштабах.

Объект был обнаружен в начале июля 2025 года и движется к Земле с чрезвычайно высокой скоростью по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб утверждает, что это НЛО, так как поведение объекта не характерно для обычных комет. В декабре 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Ранее в Чили ученые, работающие с Большим Телескопом, получили новые данные о космическом объекте 3I/ATLAS, который стремительно приближается к Земле. Эти данные не соответствуют типичным характеристикам комет. Астрономы зафиксировали выброс значительного количества никеля из объекта.