Химик-кристаллограф, профессор Сколтеха Артём Оганов назвал нобелевскую премию мира и «нобелевку» по литературе «явно порочными». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Шестого октября стартовала неделя объявления лауреатов Нобелевской премии. В этом году в номинации на Нобелевскую премию мира представлены 338 организаций и лиц, в том числе и президент США Дональд Трамп. В последнее время Трамп активно заявлял, что ему удалось положить конец семи войнам. За это, по мнению американского президента, он заслуживает Нобелевской премии мира.

Среди возможных лауреатов премии мира называют Агентство ООН по делам беженцев и Красный Крест. В прошлом году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo. Это движение людей, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В этом году лауреатов Нобелевской премии по литературе и Нобелевской премии мира объявят 9 и 10 октября соответственно.

«Несмотря на вероятную политизацию, в целом научные номинации Нобелевской премии разумны, в отличие от явно порочных номинаций - за мир и литературу», - заявил Оганов.

Также он отметил, что количество Нобелевских премий, полученных российскими и советскими учёными, неоправданно мало. Ученый отметил, что многие ученые и писатели из России заслуживали премию, но ее не получили.

«Не получил ее величайший химик Менделеев, не получил величайший писатель Толстой. Ну как так? И этот список можно продолжать довольно долго», - подчеркнул ученый.

По его мнению, если члены Нобелевского комитета и не испытывают прямого политического давления, то ощущают влияние информационного фона. В этом фоне, по его словам, много русофобии.