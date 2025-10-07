Microsoft закрыла все способы создания локальной учетной записи в новых версиях Windows 11

Компания Microsoft устранила известные способы создания локальной учётной записи в процессе первоначальной настройки Windows 11. Согласно информации из последних предварительных сборок системы, пользователям теперь необходимо завершать установку с учетной записью Microsoft и подключением к интернету.

В компании объяснили это решение тем, что использование обходных методов часто приводило к пропуску важных этапов настройки. В результате некоторые пользователи завершали установку с неправильно настроенными устройствами.

Ранее популярные команды обхода, такие как oobe/bypassnro, уже были удалены из системы. Теперь также перестала работать команда start ms-cxh:localonly, которая ранее позволяла создать локальную учетную запись.

Альтернативные методы создания локальной учетной записи остаются, но они требуют редактирования образа Windows до установки или настройки автоматической установки с предварительно заданными параметрами. Эти способы значительно сложнее.

Изменения в настоящее время тестируются в предварительных сборках Windows 11.