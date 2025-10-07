Стало известно, как часто россияне покупают батарейки

Россияне склонны пополнять запасы батареек в среднем раз в два-три месяца. При этом фактический объем расхода, который обусловлен широким использованием различных устройств в повседневном быту, часто потребителями недооценивается. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководительница направления батареек в компании Camelion Яна Адамчук.

Исследование Camelion показало, что большинство опрошенных россиян, а именно 52%, полагают, что семье достаточно иметь от 5 до 10 батареек. Еще 20,8% считают необходимым запас в 11–20 штук, а 7,5% заявляют о потребности свыше 20 элементов питания. Однако фактическая картина покупок указывает на более частую необходимость замены.

Основными потребителями энергии являются детские игрушки и бытовые пульты дистанционного управления. Дополнительный расход создают устройства, используемые на даче, такие как фонари и фумигаторы, а также датчики систем «умного дома». Особый всплеск потребления наблюдается в периоды детских дней рождения, когда активность электронных устройств возрастает в два-три раза. Подготовка к праздникам неизменно включает в себя пополнение запаса элементов питания для обеспечения работы машинок, микрофонов и световых аксессуаров.

В среднем в одной семье одновременно эксплуатируется от 5 до 7 приборов, работающих на батарейках. К ним относятся различные игрушки, пульты управления техникой, фонари, весы, настенные часы и компоненты систем автоматизации жилища.

Потребление элементов питания имеет сезонную цикличность. Весной и летом возрастает спрос из-за использования фонарей и радиостанций для отдыха на природе. Осенью потребление связано со школьными гаджетами. Зимой спрос стимулируют гирлянды и музыкальные игрушки.