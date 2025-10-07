Сбой произошел в работе платформы Steam

Сбой в работе платформы Steam наблюдается в России и других странах. Об этом во вторник, 7 октября, свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

© Вечерняя Москва

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США, составив более 36,5 тысяч. 73 процента пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, 17 процентов — о сбоях при входе в личный кабинет, а 11 процентов отметили сбой в работе сайта.

Проблемы с работой платформы также были зафиксированы в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде и других странах, говорится на сайте.

Steam принадлежит компании Valve и используется для распространения игр и обновлений как от самой Valve, так и от сторонних разработчиков.

Ранее массовые сбои были зарегистрированы в работе Steam у российских пользователей 30 июля. В тот день большинство пользователей (62 процента) сообщили об общем сбое в работе сервиса, 13 процентов столкнулись с проблемами на веб-сайте, 12 процентов — в мобильном приложении.

Также пользователи из России и стран Европы 12 сентября стали массово жаловаться на работу мессенджера Telegram. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов, Германии, а также из регионов РФ.