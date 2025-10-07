Производители смартфонов готовятся отказаться от комплектных аксессуаров

Вслед за отказом от зарядных адаптеров производители рассматривают возможность исключения из коробки и кабелей питания. Первым производителем, максимально минимизировавшим комплектацию смартфона, стал Sony, сообщает портал Android Authority.

Смартфон Sony Xperia 10 VII поступил в продажу без зарядного провода — в комплекте присутствуют только устройство и документация. В числе первых отказавшихся от комплектного зарядного блока была Apple, которая объяснила этот шаг в 2020 году стремлением уменьшить экологическое загрязнение.

Эксперты отмечают, что, несмотря на объяснения экологическими соображениями, ключевым фактором остается оптимизация затрат. По мнению Android Authority, в ближайшие два года практика отказа от комплектных USB-кабелей может распространиться на рынок в целом.

Реакция пользователей оказалась смешанной: часть аудитории считает отказ от аксессуаров попыткой сократить расходы, а не реальной заботой об экологии. При этом унификация зарядных устройств позволяет пользователям заряжать новинки, используя старые аксессуары.