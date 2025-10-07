Трамп вернулся в TikTok и заявил, что спас эту соцсеть для молодежи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые после победы на выборах опубликовал видео в социальной сети TikTok во вторник, 7 октября, и обратился к молодежи.

© Вечерняя Москва

Долгий перерыв был связан с переговорами о переходе китайской соцсети в США под контроль бизнеса.

— Обращаюсь ко всем молодым людям из TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь мне много должны. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Когда-нибудь один из вас тоже будет сидеть прямо за этим столом и тоже будет отлично работать, — заявил глава Белого дома.

25 сентября Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который утверждает сделку по продаже TikTok американским инвесторам. Соцсеть продолжит работать в стране под управлением «американских инвесторов, американских компаний». Стоимость сделки оценивается в 14 миллиардов долларов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что платформа «больше не будет использоваться как орудие пропаганды против американцев».

Ранее Трамп решил уволить своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина спустя несколько дней после запуска официального канала Белого дома в TikTok. По информации Comic Sands, это произошло из-за троллинга и критики американского лидера в комментариях под видео.