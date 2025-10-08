"Палач" составил топ-3 лучших смартфонов в России дешевле 15 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех дешевых смартфонов, которые предлагают сбалансированные характеристики. Открывает список Redmi 15 за 12,2 тыс. руб. Он получил 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью до 800 нит, чип Snapdragon 685, камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей отмечают наличие защиты корпуса по стандарту IP64, гибридного слота microSD, ИК-порта и NFC. Следом идет Tecno Spark 40 Pro. При цене в 12,8 тыс. руб. он может похвастаться корпусом толщиной 6,7 мм, AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью до 4500 нит, чипом MediaTek Helio G100 Ultimate, камерой с разрешением 50 Мп и батареей на 5200 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Также предусмотрена защита по стандарту IP64, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, слот microSD, ИК-порт и NFC. Замыкает подборку Samsung Galaxy A16 с AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью до 800 нит, чипом Helio G99, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп. Среди прочего имеется защита IP54, NFC и гибридный слот microSD. В России эта модель доступна за 14,9 тыс. руб.