Что за стеклянные шары находят в пустынях

Под стеклянными шариками подразумеваются микросферы, микроолитовые частицы стекловидного характера или обломки «пустынного стекла» — кремнистого, аморфного материала, напоминающего стекло. Они могут быть разных размеров — от долей миллиметра до сантиметров — и встречаются в песках пустынь, особенно в регионах с древними стеклянными образованиями (например, Сахара, пустыня Ливии). О том, как они образуются и почему находятся именно в пустынях, читайте в материале «‎Рамблера».

Одним из самых знаменитых примеров является Ливийское пустынное стекло — стекловидной горной породы в восточной части Сахары, на границе Египта и Ливии. Химически такие шарики — почти чистый кремнезем (SiO₂), иногда с вкраплениями минералов или металлов. Их поверхность может быть отполированной ветром, усеянной пузырьками или иметь следы ударной обработки.

Как могли образоваться такие стеклянные образования?

Существует несколько основных гипотез происхождения «стеклянных шариков» в пустынях. Ниже — обзор современных научных взглядов с акцентом на Ливийское стекло.

1. Метеоритный удар или воздушный взрыв

Наиболее частая версия: стеклянные шарики образовались в результате удара (или близкого прохождения) метеорита, который вызвал экстремальный нагрев и плавление песчаных пород, с последующим быстрым охлаждением. В таких условиях расплав может быть брошен в воздух, затем распылиться или осколиться, и частицы застынут уже как стекло.

В случае Ливийского стекла есть весомые доказательства ударного происхождения.

В образцах присутствуют следы разрушения циркона и образования реита (метастабильной фазы циркона), что характерно для условий высокого давления и температуры при ударах.

Исследование 2023 года, результаты которого публикованы в Geoscience World, показало, что температура плавления песка была чрезвычайно высокой и время ее воздействия — значительным, что характерно для ударного процесса, пишет

Также в стеклянных шариках находят кристобалитовые микросферулы внутри стекла — кристобалит — форма кремнезема, образующаяся при очень высоких температурах. Это подтверждается с помощью спектроскопии Рамана.

Географически существует гипотетический кратер — Кратер Кебира —круглый объект имеющий центральную вершину, внутреннее кольцо и прерывистый внешний край, который некоторые геологи считают источником Ливийского стекла.

Иначе говоря, удар породил огромное выделение энергии, расплавил местные пески, выбросил их, и они застыл в форме стекла или стекловидных шариков.

2. Воздушный взрыв без прямого столкновения

Другая версия — взрыв метеорита в атмосфере, близко над поверхностью, излучающий тепловую волну, способную расплавлять песок на земле. В этом сценарии материал песка расплавляется под тепловым воздействием, а затем застывает как стекло. Такая модель объясняет, почему нет достоверного кратера, связанного с образованием стеклянных шариков, хотя некоторые считают, что Кебира мог быть таковым.

Кроме того, аналогичные теории применяют к микросферам, обнаруживаемым после ударов или взрывов: расплавленный материал «осаждается» на землю в виде мельчайших капель — те же шарики стекла (или микросферулы). Влияние этой модели подтверждается исследованиями ударных стекол в других местах Земли, где не всегда видно кратеры, но остаются признаки расплавов, сообщает PMC.

3. Вулканическая активность или термическое воздействие

Существует также гипотеза вулканического происхождения стеклянных шариков — что горячие лавы, потоки, магматические газы или пирокластика могли расплавлять песок и создавать стекло. Однако для многих пустынных стеклянных образований этот сценарий менее вероятен, особенно если регион не имел активной вулканической активности.

Также есть идеи о том, что массивные лесные или степные пожары могли локально расплавлять верхние слои грунта, если пламя и температура были особенно высокими. Но большинство исследований доказывают, что такие пожары не дают достаточно высокой температуры и времени нагрева для образования таких чистых стекол. Например, в пустыне Атакама недавно были обнаружены обширные «стеклянные поля», и одна из гипотез — что они связаны с древними пожарами, но исследования указывают, что пожар не смог бы обеспечить температур и динамики, наблюдаемых в стеклах, говорится в Brown.edu.

Ещк один аналог — фльгуриты — стекло, образованное ударами молнии в песок. Это мелкие трубчатые или ветвящиеся стеклянные структуры, но они далеко не те же шарики масштаба пустынного стекла.

Почему такие шарики находят именно в пустынях?

Отсутствие влаги и коррозии — в аридных условиях стекло уничтожается очень медленно, сохраняя форму.

Мало растительности — они не зарываются, не прячутся под слоем органики.

Ветер и песок могут постепенно «откапывать» и очищать поверхности стекла, делая фрагменты видимыми.

Отсутствие плотного почвенного покрова — нет рыхлой почвы, которая могла бы закрыть мелкие осколки.

Итак, ответ на вопрос «почему в пустынях находят стеклянные шарики?» — это удивительное сочетание геологии, космической динамики и условий пустынь. Эти шарики — следы мощных природных событий: метеоритных ударов или воздушных взрывов, которые расплавили песок и породили стекловидный материал. Благодаря сухости, стабильности аридной среды и действию ветров такие образования сохраняются миллионы лет, чтобы мы могли их находить сегодня.

