Caviar представила коллекцию роскошных iPhone 17

Caviar выпустила новую серию эксклюзивных смартфонов — Victory Collection, созданную на базе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. В коллекцию вошли пять моделей: Magma, Onyx, Polar, Adamant и Ultramarine. Всего будет выпущено по 19 экземпляров каждого дизайна.

Корпуса смартфонов изготовлены из титана авиационного класса или закалённой стали, а в отделке используются дорогие материалы — кожа крокодила, телячья кожа и кожу Hermès. Специальное покрытие PVD делает поверхность прочнее и придаёт «глубину цвету».

Victory Magma сочетает чёрный титан, оранжевые акценты и крокодиловую кожу — символ энергии и уверенности.

Victory Onyx выполнен в минималистичном стиле с чёрной телячьей кожей — для тех, кто ценит точность и сдержанность.

Victory Polar объединяет белую кожу и гильоше-титан, олицетворяя гармонию и чистоту.

Victory Adamant использует сталь с коричневым PVD-покрытием и кожу Hermès — символ стойкости.

Victory Ultramarine с ярко-синей кожей и полированным титаном воплощает амбиции и достоинство.

Каждый смартфон поставляется в фирменной коробке с памятной монетой и позолоченным ключом. Цены начинаются от $10 060 за Ultramarine и доходят до $10 630 за Magma.