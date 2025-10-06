Пять возможных причин конца света назвал ученый из Кембриджа

Эксперт из Кембриджского университета Уильям Хантер составил перечень из пяти вероятных причин конца света. Ядерный конфликт возглавил список главных угроз существованию человечества. В список также вошли применение биологического оружия, неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, изменение климата, падение гигантского астероида или иная глобальная природная катастрофа, передает ОТР.

Уильям Хантер обращает внимание на то, что девять ядерных держав мира в совокупности обладают арсеналом, превышающим 12 тысяч боеголовок. Для тотального уничтожения человечества потребуется лишь незначительная часть этого смертоносного потенциала. Ученый предупреждает, что созданные искусственно пандемии могут оказаться гораздо более разрушительными и управляемыми, чем природные вспышки заболеваний. Главная опасность искусственного интеллекта заключается в том, что если он разовьет собственные цели, не совпадающие с человеческими интересами, то люди могут превратиться для него в препятствие, которое необходимо устранить.

Эксперт видит опасность не только в прямых последствиях потепления, но и в цепной реакции гуманитарных кризисов. Глобальное изменение климата приведет к острой нехватке продовольствия и питьевой воды, что в свою очередь спровоцирует массовые миграции «климатических беженцев. Борьба за пригодные для жизни территории и ресурсы неминуемо выльется в масштабные вооруженные конфликты.

Столкновение Земли с крупным небесным телом будет иметь катастрофические последствия независимо от точки падения. Если астероид упадет на сушу, в атмосферу поднимется колоссальное количество пыли и обломков, что вызовет «ядерную зиму: глобальное похолодание и гибель растительности. Падение в океан породит гигантские цунами, которые полностью уничтожат прибрежные регионы в радиусе нескольких сотен километров.