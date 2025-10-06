В России создали имитатор космических двигателей

В госкорпорации Роскосмос сообщили, что специалисты Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «РЕШЕТНЁВ» разработали имитатор электроракетных двигателей. Он позволяет проверять и настраивать электронику космических аппаратов на Земле без использования вакуумных камер, что сокращает время и расходы на испытания.

© Ferra.ru

Прибор полностью собран из отечественных комплектующих и способен точно воспроизводить быстро протекающие электрические процессы, а также резкие изменения параметров электропитания до десятков тысяч раз в секунду.

Работа имитатора основана на программируемом микроконтроллере с алгоритмами, созданными по данным реального двигателя. Это обеспечивает имитацию нагрузки, практически не отличимую от работы настоящего устройства.

Опытный образец уже изготовлен и испытан для высокоимпульсного двухрежимного блока коррекции на базе стационарного плазменного двигателя, разработанного «Центром Келдыша». Проведены доводочные тесты, а компания «РЕШЕТНЁВ» приступила к серийному производству.