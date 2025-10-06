Депутат заявил, что утечка данных из Discord коснулась и россиян

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал ТАСС, что утечка из американской платформы Discord затронула и россиян, так как их данные остались в системе после ее блокировки на территории РФ.

© Газета.Ru

«Аккаунты и личные данные ведь остались в системе. Поэтому утечки, подобные этой, напрямую затрагивают и наших граждан», — поделился депутат.

Он призвал более внимательно относиться к цифровому следу, ведь он никуда не исчезает.

По словам Немкина, злоумышленники все чаще получают доступ к пользовательским данным не напрямую, а через сторонних подрядчиков. В особенности он обеспокоен тем, что хакеры компрометируют персональные данные и личные документы, так как «фото удостоверений личности — это не просто техническая информация, а фактически цифровой ключ к человеку». Позже подобные сведения могут использовать для мошенничества или оформления кредитов.

4 октября платформа Discord сообщила об утечке серьезных данных пользователей из-за взлома подрядчика.

В результате взлома были скомпрометированы данные ограниченного числа пользователей, включая имена, никнеймы, адреса электронной почты и последние четыре цифры банковских карт.