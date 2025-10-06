Искусственный интеллект меняет подход к поиску информации

Илон Маск готовит к запуску Grokipedia - "умную энциклопедию" на базе искусственного интеллекта (ИИ), а стартап Perplexity AI выпустил бесплатный браузер Comet для поиска и работы с информацией. Grokipedia может заменить "Википедию", а Comet - стать главным конкурентом классическим поисковикам.

По словам Маска, его новый проект предоставит пользователям наиболее правдивую информацию обо всем: нейросеть Grok будет "проверять" материалы на фейки и генерировать статьи с высокой степенью достоверности.

Запущенный недавно браузер Comet объединяет в себе возможности ИИ-ассистента и обычной поисковой строки. При этом, по данным экспертов по кибербезопасности, ИИ-браузер содержит уязвимости - злоумышленники могут извлекать данные пользователей, обходя встроенную защиту нейросети.

Сегодня многие технологические компании перезапускают проекты, внедряя в них ИИ. Так, в 2024 году OpenAI представила прототип поисковика SearchGPT, который мог составить конкуренцию Google. Параллельно поисковые компании, такие как Google и китайская Baido, начали инвестировать в развитие собственных ИИ-моделей.

"Аналогов систем без ИИ скоро просто не останется, поскольку явно происходят постепенная конвергенция и слияние инструментов поиска и ИИ-моделей, что уже почти и произошло", - указывает научный директор института ИИ МФТИ Юрий Визильтер.

Он отмечает, что в методах проверки информации и поиска галлюцинаций сейчас также активно используется машинное обучение. Например, одна ИИ-модель обучается определять галлюцинации и ошибки рассуждений другой модели. Также есть подход в проверке фактов внешними поисковыми механизмами, которые используются ИИ-агентами как инструменты. Также разрабатываются методы внутренней самокритики и оценки уверенности ответов моделей, чтобы они не давали ответов в тех случаях, когда не полностью в них уверены.

При этом эксперты указывают, что доверять ИИ как единственному источнику знаний крайне рискованно. Генеративные модели подвержены ошибкам, искажениям и галлюцинациям, а слепое доверие ответам нейросетей чревато серьезными последствиями.

"Ярким примером является недавний инцидент в США, когда пожилой мужчина едва не погиб, следуя рекомендациям ИИ, который предложил использовать бромид натрия вместо поваренной соли, не предупредив о смертельной опасности этого вещества. Это подчеркивает необходимость тщательной проверки информации с использованием нескольких источников. Для ученых и преподавателей фактчекинг - это вполне нормальная практика, однако ему только предстоит войти в привычку широкой аудитории", - указывает генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

По его мнению, в ближайшем будущем появится волна громких запусков "умных энциклопедий" и "ИИ-поисковиков", но делать выводы об их реальной практической ценности, пока преждевременно. Помимо значительных инвестиций на старте, такие проекты потребуют долгосрочных вложений в поддержку и развитие.