В Франции нашли 2000-летнюю римскую мастерскую с детской обувью и табличками

Археологи Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили во французской коммуне Изернор редкое римское поселение с мастерской по обработке дерева. Среди находок – таблички с чернильными надписями, детская обувь и десятки изделий из самшита, ясеня и клена. Все это показывает, как вели повседневную жизнь жителей Галлии почти две тысяч лет назад.

© Flore Giraud/Inrap

Жилой квартал и мастерские

Раскопки в районе Шмен-де-Траблет показали, что Изарнодурум был не только жилым поселением, но и ремесленным центром. Здесь тесно соседствовали дома и мастерские. Четыре древних колодца сохранили в воде органический материал, который обычно быстро разрушается: семена, остатки растений и уникальный набор деревянных предметов.

© Flore Giraud/Inrap

Главной находкой стала мастерская деревообработки. По обрезкам и стружке археологи определили, что здесь работали как резчики, так и токари. Изготавливались гребни, маленькие коробочки-пиксиды (для украшений), пряслица для ткачества (маленький грузик, обычно каменный, костяной или глиняный, иногда деревянный, который надевался на веретено, чтобы оно равномерно вращалось при прядении. Мастера использовали свежесрубленное дерево, которое легче поддается обработке. Это требовало высокой технической подготовки и знания свойств разных пород.

Любопытно, что традиция изготовления гребней в этом регионе жила еще много веков – вплоть до XVIII века. Археологи считают, что римские ремесленники заложили основы мастерства, определившие будущее развитие региона.

© Flore Giraud/Inrap

Таблички с чернилами и школьные записи

Особое внимание привлекли деревянные таблички для письма. Всего их нашли не менее пятнадцати. Обычно такие дощечки покрывались воском и использовались как тетради или для финансовых записей. В Изерноре обнаружили табличку с сохранившимися чернильными строками — редчайший случай. Сейчас текст расшифровывают эпиграфисты.

Археологи отмечают, что на месте были найдены отходы производства и даже незавершенная табличка, что указывает на изготовление подобных предметов прямо в мастерской. Это говорит о местном развитии письменной культуры и административных практик.

© Flore Giraud/Inrap

Маленькие туфельки

Не менее интересной находкой стали деревянные подошвы детской обуви. Они относятся к типу «скульпона» — обуви на деревянной основе с кожаным верхом, закрепленным гвоздиками или ремешками. Подобные артефакты крайне редки для Римской империи.

Одна пара предназначалась ребенку около семи лет, другая — младшему, четырех-пятилетнему. Такие находки позволяют не только изучать моду и ремесло, но и буквально увидеть следы детства в древней Галлии.

Все находки будут представлены на выставке «Колодцы знаний: 240 лет раскопок в Изерноре», которая откроется в Археологическом музее Изернора. Посетители смогут увидеть как чернильные таблички и инструменты, так и маленькие башмачки, некогда принадлежавшие детям.

© Flore Giraud/Inrap

Раскопки показывают, насколько важны органические находки для понимания прошлого. Если каменные и керамические артефакты привычны археологам, то дерево обычно исчезает бесследно. Здесь же оно сохранилось с удивительной точностью.