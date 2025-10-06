Ультракомпактный смартфон HMD Solo рассекретили перед анонсом

Фотографии нового телефона HMD с ультракомпактным корпусом появились в сети. Их в X (Twitter) опубликовал инсайдер smashx_60.

«Встречайте новый HMD Touch 4G», – написал smashx_60 и приложил к посту три фотографии смартфона в синем цвете.

Он подтвердил, что новинка получит название HMD Touch 4G, а экран будет иметь диагональ всего 3,2 дюйма. На изображениях также видны кнопка питания и разъем для наушников.

В комплект поставки войдут смартфон, зарядное устройство с кабелем, а также прозрачный защитный чехол.

Презентация HMD Touch 4G ожидается уже 7 октября этого года. В HMD его называют гибридным телефоном, а также обещают «лучшее из двух миров».

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.

Компания HMD известна тем, что прежде несколько лет выпускала Android-смартфоны под брендом Nokia. О прекращении этого партнерство компания сообщила в январе 2025 года, объяснив решение желанием сосредоточиться на производстве собственных устройств.