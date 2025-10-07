Samsung похоронит популярную серию смартфонов

Корпорация Samsung выпустила финальное обновление для смартфонов серии Galaxy S22. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Фирма выпустила обновление прошивки One UI 8, основанное на Android 16, в начале осени. Программное обеспечение (ПО) стало доступно для Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, вышедших в феврале 2022 года. Этот апдейт завершил цикл обновлений для линейки устройств.

«Это обновление One UI 8 — одновременно и горько-сладкое, и радостное событие», — заметили авторы медиа, подчеркнув, что Samsung фактически похоронила популярные смартфоны.

На старте продаж девайсы Galaxy S22 получили операционную систему (ОС) Android 12.

Авторы издания подчеркнули, что корейский IT-гигант выполнил свое обещание, так как телефонам было положено четыре обновления Android. Владельцы актуальных флагманов бренда могут рассчитывать уже на семь крупных обновлений ОС. Также в материале говорится, что апдейт One UI 8 для Galaxy S22 не принес на смартфоны никаких функций искусственного интеллекта (ИИ), которые доступны даже на дешевых устройствах Samsung.

Ранее стало известно, что производители дешевых смартфонов обязались дольше поддерживать устройства обновлениями Android. Так, Xiaomi выпустила недорогой аппарат Redmi 15C 5G, который будет получать апдейт Android шесть лет.