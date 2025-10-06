Трюки и бой с королевой: Интернет наводнили нейровидео со Стивеном Хокингом

Интернет - пользователи активно используют модель для генерации видео Sora 2, представленную OpenAI, чтобы создавать ролики с британским физиком-теоретиком, космологом и писателем Стивеном Хокингом, передвигавшимся в инвалидной коляске. Примеры таких видео привел Telegram-канал КиберТопор.

Sora 2 способна создавать короткие ролики с различными событиями, которые по реалистичности достаточно сложно отличить от настоящих видео.

Пользуясь искусственным интеллектом, пользователи создали ролики, на которых ученый Стивен Хокинг крутит сальто на коляске, принимая участие в соревнованиях, ведет гоночный болид на трассе Формулы-1, играет в футбол и сражается с роботами. Один из роликов посвящен бою физика с также уже умершей королевой Великобритании Елизаветой II.

Астрофизик Стивен Хокин страдал от бокового амиотрофического склероза — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц. Ученый долгое время сопротивлялся болезни и умер в 2018 году из-за остановки дыхания.

Ранее в соцсетях активно распространились видео с пожилой женщиной из России, которая держит у себя в «хрущевке» живого бегемота, а также с кенгуру, которого, несмотря на билет, не пускают на рейс. Используют новые технологии и лидеры стран. Так, президент США Дональд Трамп продемонстрировал в своей соцсети Truth Social, как он может «зажигать» на сцене, сгенерировав изображение с помощью нейросетей.