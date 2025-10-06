От старта до приземления: бактерии смогли пережить полет в космос

Ученые из Австралии доказали, что споры бактерии Bacillus subtilis выдерживают быстрое ускорение, микрогравитацию и замедление. Эксперимент проводился на высоте более 60 км и включал запуск спор в ракете, передает phys.org.

Соавтор исследования, профессор Елена Иванова из Университета RMIT, отметила, что результаты расширяют понимание устойчивости микроорганизмов в космосе и могут улучшить системы жизнеобеспечения для астронавтов.

Эксперт Гейл Айлс подчеркнула важность этих данных для будущих миссий на Марс. Исследование также имеет значение для биотехнологий и борьбы с антибиотикорезистентностью. RMIT сотрудничал с ResearchSat и Numedico Technologies для проведения эксперимента. Сейчас команда ищет финансирование для дальнейших исследований.

