В Яванском море произошел взрыв от падения метеорита

В Яванском море неподалеку от побережья Индонезии произошел взрыв, когда там упал крупный метеорит. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

Как отмечает Jakarta Globe, пронесшийся в небе яркий шар напугал местных жителей. Лишь впоследствии Национальное агентство исследований и инноваций сообщило, что это был метеорит.

Он пролетел над Кунинганом и Чиребоном с юго-запада между 18:35 и 18:39 воскресенья по местному времени, прежде чем упасть в Яванское море. При пролете через нижние слои атмосферы метеорит издавал гулкий звук. В соцсетях появилось видео пожара на земле, начавшегося после падения космического тела.

"Взрыв и свет, увиденные жителями, не представляли никакой опасности", - отметил астроном Томас Джамалуддин.

После пролета метеорита несколько плантаций сахарного тростника были сожжены, однако полиция уверяет, что внеземной объект тут не при чем - это дело рук человека: при проверке были найдены следы поджога.