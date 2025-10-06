Guardian: В мире наблюдается взрывной рост интереса к Ai-девушкам

Бурное развитие сайтов с виртуальными девушками на базе искусственного интеллекта стало одной из главных тем взрослой индустрии, пишет британское издание Guardian.

© Сбер/Kandinsky 2.1

На конференции TES в Праге эксперты отметили резкое увеличение числа сайтов, предлагающих пользователям познакомиться с виртуальными подругами на основе искусственного интеллекта, пишет Guardian.

На таких платформах клиенты могут не только общаться и флиртовать, но и обмениваться откровенными фотографиями и видео с AI-генерированными девушками за плату.

Разработчики подчеркивают, что использование AI-аватаров исключает эксплуатацию женщин и связанные с этим риски, включая принуждение и унижение.

«Вы никогда не получите торговлю людьми с AI-девушкой», – заявил оператор одного из подобных сервисов.

Большинство сайтов предлагают широкий выбор готовых прототипов виртуальных подруг, а также возможность создать свой собственный образ с заданными параметрами внешности, профессии и характера.

Эксперты по этике выразили обеспокоенность стереотипами, заложенными в подобных сервисах. Особое внимание уделяется опциям, позволяющим задавать возраст и стиль одежды виртуальных моделей, вплоть до школьной формы, что вызывает вопросы по поводу возможных злоупотреблений. Организаторы обсуждают внедрение алгоритмов модерации, чтобы пресечь попытки создания незаконного контента.

Сайты ориентированы прежде всего на мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, привыкших к видеоиграм и созданию цифровых аватаров. Развитие сегмента стало возможным благодаря рывку в языковых моделях и генерации изображений: качество AI-генерированных фото и видео становится все выше.

Некоторые компании уже лицензируют изображения реальных актрис для создания их виртуальных двойников, что позволяет артистам получать доход без необходимости съемок.

В 2024 году мексиканское издание журнала Playboy поместило на обложку созданное с помощью искусственного интеллекта изображение девушки.