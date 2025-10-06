«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала в эфир слово «орехобрус». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует сообщения станции.

Так, в 10:58 мск УВБ-76 передала сообщение «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила у радиолюбителей прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума. Истинное предназначение ее сообщений, как и их расшифровка, до сих пор неизвестны.

В прошлый раз, 2 октября, станция передала в эфир три сообщения — «тюбокек», «лесовьюк» и «шнапс». 1 октября в эфире УВБ-76 прозвучало слово «эсерожбан».