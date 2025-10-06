Готовьтесь к звездопадам: в октябре Землю накроют потоки Драконид и Орионид

Октябрь 2025 года обещает стать знаменательным месяцем для всех, кто увлекается астрономией. Небо раскрасят два захватывающих метеорных потока, Дракониды и Ориониды, и подарят уникальную возможность увидеть завораживающее зрелище — падающие звёзды. Астрономический календарь предложит и другие интересные явления, но именно эти звездопады привлекут наибольшее внимание.

Звездопад Дракониды 8—9 октября

Дракониды, также известные как Джакобиниды, получили своё название от созвездия Дракона, где расположен их радиант — точка, откуда визуально «вылетают» метеоры. Это созвездие находится прямо над созвездием Малой Медведицы, что делает Дракониды относительно простыми для поиска на ночном небе. Период активности Драконид приходится на начало октября, а пик активности традиционно наблюдается 8 октября.

Этот метеорный поток славится своей непредсказуемостью. В обычные годы он не отличается высокой интенсивностью, и наблюдатели могут увидеть около пяти метеоров в час. Однако история знает примеры, когда Дракониды устраивали настоящие «метеорные штормы», демонстрируя сотни и даже тысячи падающих звёзд в час. Подобное произошло в 1933 и 1946 годах и оставило незабываемые впечатления у свидетелей.

Астрономы прогнозируют, что в 2025 году пик активности Драконид придётся на вечер 8 октября, примерно в 22:00 мск.

К сожалению, наблюдения могут быть осложнены почти полной Луной, чей яркий свет будет засвечивать ночное небо. Тем не менее при благоприятных погодных условиях и ясной погоде есть шанс увидеть характерные для Драконид красноватые и относительно медленные метеоры.

Радиант Драконид расположен высоко над северо-западным горизонтом, что делает его удобным для наблюдения даже в городских условиях. Главное — найти место, где городское освещение минимально.

Существует мнение, что всплеск активности Драконид в 2025 году может стать последним до 2078 года. Причиной этого являются гравитационные возмущения со стороны планеты Юпитер, которые, как ожидается, изменят орбиту кометы 21P/Джакобини — Циннера, являющейся «родителем» этого метеорного потока. Поэтому, если вы хотите увидеть Дракониды во всей красе, не упустите свой шанс в 2025 году.

Звездопад Ориониды с 2 октября по 7 ноября, пик активности — 21 октября

Ориониды — это осенний метеорный поток, который связан с одной из самых известных комет в истории — кометой Галлея. Каждый год Земля пересекает шлейф частиц, оставленных этой кометой, что приводит к возникновению Орионид на ночном небе.

Этот поток проявляет активность с начала октября и до начала ноября, а пик приходится на 21 октября. В это время можно увидеть до 20 метеоров в час.

Метеоры Орионид отличаются скоростью — они влетают в атмосферу Земли со скоростью около 66 км/с. Преимущественно они имеют белый цвет, но иногда могут быть окрашены в различные оттенки, такие как оранжевый, зелёный или голубоватый. Они оставляют за собой яркие следы, которые могут быть видны в течение нескольких секунд.

В 2025 году условия для наблюдения Орионид обещают быть весьма благоприятными, так как пик активности совпадает с новолунием. Отсутствие лунного света позволит увидеть даже самые слабые метеоры, что сделает наблюдение более захватывающим. Увидеть этот метеорный поток можно будет даже в пригородах.

Радиант Орионид находится в созвездии Ориона, которое является одним из самых узнаваемых на ночном небе. Лучшее время для наблюдений — после полуночи и до рассвета, а также вечером 21 октября, когда радиант поднимется достаточно высоко над юго-восточным горизонтом.

Какой звездопад считается наиболее ярким

Определение самого яркого звездопада — задача сложная и субъективная, поскольку яркость зависит от множества факторов, включая год, условия наблюдения, фазу Луны и активность конкретного метеорного потока.

Среди наиболее известных и зрелищных метеорных потоков выделяются:

— Персеиды (пик в августе): знамениты высокой интенсивностью и яркими метеорами, которые часто оставляют длинные следы в небе;

— Геминиды (пик в декабре): отличаются стабильно высокой интенсивностью и медленными, но очень яркими метеорами, что делает их особенно привлекательными для наблюдателей;

— Квадрантиды (пик в январе): могут быть чрезвычайно интенсивными, но их пик длится всего несколько часов, что требует точного планирования для успешного наблюдения.

Дракониды, как уже упоминалось, известны своей непредсказуемостью и способностью удивлять неожиданными всплесками активности. Ориониды, в свою очередь, отличаются стабильной интенсивностью и скоростными, яркими метеорами.

Чтобы получить максимум удовольствия от наблюдения за метеорными потоками, астрономы рекомендуют выезжать за пределы города, в места с минимальным уровнем светового загрязнения. Важно также дать глазам привыкнуть к темноте в течение 15—20 минут, чтобы повысить чувствительность и увидеть даже самые слабые метеоры.

Используйте астрономические приложения для определения местоположения радиантов и планирования наблюдений и не забудьте взять с собой тёплую одежду и термос с горячим чаем, чтобы комфортно провести время под звёздным небом.