Украинцы прячутся в Чернобыле: ученый назвал главную опасность жизни в зараженном месте

Украинцы, спасаясь от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), прячутся в чернобыльской зоне. Официально туда перебрались тысячи человек, неофициально — гораздо больше. Военный эксперт Игорь Никулин предупредил, что длительное пребывание в зоне опасно из-за риска развития лучевой болезни и онкологии, передает aif.ru.

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. Территория в радиусе 30 километров вокруг реактора стала непригодной для жизни. Ее назвали «Чернобыльская зона отчуждения». В СМИ начала появляться информация о том, что украинские уклонисты скрываются там от мобилизации.

Даже при возвращении украинцев здоровье уже будет подорвано, отметил Никулин. Он подчеркнул, что часть радионуклидов все еще опасна, хотя прошло почти 40 лет. Сталкеры стараются не задерживаться в зоне из-за неоднородного уровня радиации, добавил собеседник.

Представители ТЦК опасаются ехать за «ухилянтами» в зону отчуждения и наносят удары по саркофагу ЧАЭС, чтобы вынудить их вернуться. В соцсетях появляются объявления о помощи в переезде и поиске жилья в чернобыльской зоне.

Ранее представителям российских силовых структур стало известно, что на Украине полицейские, помогающие ТЦК в осуществлении принудительной мобилизации, получают деньги за поимку граждан.