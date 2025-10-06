В Крыму нашли 2000-летнее граффити с таинственным посланием

Археологи, работающие в древнем поселении Артезиан в Крыму, обнаружили на штукатурке храма необычное граффити, спрятанное под большой каменной плитой к востоку от алтаря. Надпись, сохранившаяся почти случайно, привлекла внимание специалистов по античным надписям, поскольку может содержать личное, ритуальное или магическое послание.

© Artezian Archaeological Expedition

Артезиан, недалеко от Азовского моря, на протяжении веков был частью Боспорского царства. Он развивался из греческого поселения в укреплённый форпост и просуществовал до поздней античности. Исследования здесь ведутся с конца 1980-х годов. Археологи изучили сотни ям — жертвенных, ритуальных и погребальных — и находят артефакты, которые помогают восстановить повседневную и духовную жизнь жителей.

История поселения тесно связана с бурными событиями региона. Предполагается, что в середине первого века нашей эры оно пострадало от пожара, вероятно, во время римско-боспорской войны. Следы огня и разрушений подтверждают конфликты, а последующее восстановление поселения показывает, что оно продолжало играть важную роль в жизни Боспора. О находке сообщает Артезианская археологическая экспедиция.

Артезиан и его история

Ранее в Артезиане уже находили граффити: школьные упражнения с греческим алфавитом, формулы приветствия и даже непристойные надписи, вероятно, адресованные мальчику по имени Долес. Также встречаются упоминания святилища Апатурос, связанного с богиней Афродитой. Эти находки демонстрируют, что население было смешанным: греческое и эллинизированное с примесью фракийских и сарматских элементов.

Новый фрагмент граффити состоит из нескольких букв:

«Расшифровка возможна как МН АРГОТ или МН АПОТ, либо МН АРТОТ или МН АРИОТ (что маловероятно). Вот и думай после такого, что древние хотели сказать...» — рассказали в Артезианской археологической экспедиции.

Точное значение пока неизвестно: это может быть имя, краткое посвящение, заклинание или ритуальный символ. Под плитой надпись могли скрывать намеренно, что наводит на предположение о магическом или обережном характере послания, либо о попытке стереть следы позже.

Жертвоприношение коня

Не менее интересны сопутствующие находки. Среди жертвенных погребений археологи обнаружили останки жеребца, расчлененного и частично съеденного. Череп и голени помещены в овальную яму, присыпанную пеплом. Ученые считают это проявлением хтонического культа — символического отсечения головы, связанного с возрождением или загробной силой. Геометрия размещения костей указывает на преднамеренность действий, хотя точная логика ритуала остается неизвестной.

Датировка граффити и погребений сложна. Предполагается, что события относятся к поздней античности, между первым и третьим веками нашей эры, возможно, после пожара середины первого века или во время повторного заселения храма. Надпись могла быть старше или современна ритуальным практикам — это пока остается предметом исследований.

Такие находки редки. Надписи на штукатурке храмов почти не сохраняются, особенно если их намеренно скрывали. Они дают редкую возможность заглянуть в личное и духовное пространство древних людей: кто-то оставил след, возможно, в спешке, а возможно, с особым умыслом.

Так же монеты Фарнака II, одного из известных правителей Боспора, были найдены в Артезиане ранее и помогают археологам датировать слои, проследить торговые связи и определить политическую принадлежность. Фарнак II правил в середине первого века до н. э., и его золотые статеры считаются редкостью. Их присутствие связывает поселение с политической и экономической жизнью Боспора и указывает на контакты с римскими клиентами.

Сейчас над загадочным посланием работают эпиграфисты. Результаты могут пролить свет на религиозные, магические и социальные практики жителей, на их попытки взаимодействовать с божественным и защитить себя через письменные знаки. В совокупности с ритуальными жертвоприношениями и погребальными практиками это открытие помогает воссоздать картину духовной и социальной жизни Артезиана, делая ее более живой и человеческой.