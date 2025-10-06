В Крыму нашли 2000-летнее граффити с таинственным посланием
Археологи, работающие в древнем поселении Артезиан в Крыму, обнаружили на штукатурке храма необычное граффити, спрятанное под большой каменной плитой к востоку от алтаря. Надпись, сохранившаяся почти случайно, привлекла внимание специалистов по античным надписям, поскольку может содержать личное, ритуальное или магическое послание.
Артезиан, недалеко от Азовского моря, на протяжении веков был частью Боспорского царства. Он развивался из греческого поселения в укреплённый форпост и просуществовал до поздней античности. Исследования здесь ведутся с конца 1980-х годов. Археологи изучили сотни ям — жертвенных, ритуальных и погребальных — и находят артефакты, которые помогают восстановить повседневную и духовную жизнь жителей.
История поселения тесно связана с бурными событиями региона. Предполагается, что в середине первого века нашей эры оно пострадало от пожара, вероятно, во время римско-боспорской войны. Следы огня и разрушений подтверждают конфликты, а последующее восстановление поселения показывает, что оно продолжало играть важную роль в жизни Боспора. О находке сообщает Артезианская археологическая экспедиция.
Артезиан и его история
Ранее в Артезиане уже находили граффити: школьные упражнения с греческим алфавитом, формулы приветствия и даже непристойные надписи, вероятно, адресованные мальчику по имени Долес. Также встречаются упоминания святилища Апатурос, связанного с богиней Афродитой. Эти находки демонстрируют, что население было смешанным: греческое и эллинизированное с примесью фракийских и сарматских элементов.
Новый фрагмент граффити состоит из нескольких букв:
«Расшифровка возможна как МН АРГОТ или МН АПОТ, либо МН АРТОТ или МН АРИОТ (что маловероятно). Вот и думай после такого, что древние хотели сказать...» — рассказали в Артезианской археологической экспедиции.
Точное значение пока неизвестно: это может быть имя, краткое посвящение, заклинание или ритуальный символ. Под плитой надпись могли скрывать намеренно, что наводит на предположение о магическом или обережном характере послания, либо о попытке стереть следы позже.
Жертвоприношение коня
Не менее интересны сопутствующие находки. Среди жертвенных погребений археологи обнаружили останки жеребца, расчлененного и частично съеденного. Череп и голени помещены в овальную яму, присыпанную пеплом. Ученые считают это проявлением хтонического культа — символического отсечения головы, связанного с возрождением или загробной силой. Геометрия размещения костей указывает на преднамеренность действий, хотя точная логика ритуала остается неизвестной.
Датировка граффити и погребений сложна. Предполагается, что события относятся к поздней античности, между первым и третьим веками нашей эры, возможно, после пожара середины первого века или во время повторного заселения храма. Надпись могла быть старше или современна ритуальным практикам — это пока остается предметом исследований.
Такие находки редки. Надписи на штукатурке храмов почти не сохраняются, особенно если их намеренно скрывали. Они дают редкую возможность заглянуть в личное и духовное пространство древних людей: кто-то оставил след, возможно, в спешке, а возможно, с особым умыслом.
Так же монеты Фарнака II, одного из известных правителей Боспора, были найдены в Артезиане ранее и помогают археологам датировать слои, проследить торговые связи и определить политическую принадлежность. Фарнак II правил в середине первого века до н. э., и его золотые статеры считаются редкостью. Их присутствие связывает поселение с политической и экономической жизнью Боспора и указывает на контакты с римскими клиентами.
Сейчас над загадочным посланием работают эпиграфисты. Результаты могут пролить свет на религиозные, магические и социальные практики жителей, на их попытки взаимодействовать с божественным и защитить себя через письменные знаки. В совокупности с ритуальными жертвоприношениями и погребальными практиками это открытие помогает воссоздать картину духовной и социальной жизни Артезиана, делая ее более живой и человеческой.