В Новосибирске создали ИИ-помощника для врачей

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые Исследовательского центра в сфере ИИ при вузе разработали цифрового помощника для врачей под названием «Доктор Пирогов». Он создан на основе нейронных сетей и базы данных, содержащей информацию о взаимосвязях между болезнями, симптомами и препаратами.

Система способна анализировать жалобы пациента, медицинские документы и результаты обследований, включая генетические тесты. На основе полученных данных она формирует список вероятных диагнозов, рекомендует необходимые анализы и варианты лечения с учетом совместимости лекарств, отметили в пресс-службе.

По словам ученых, проект особенно полезен для сельских и отдаленных районов, где доступ к узким специалистам ограничен. Пациент сможет заранее ввести свои симптомы, а система выстроит список возможных заболеваний от наиболее опасных к менее серьезным.

В 2026 году планируется проведение клинических испытаний. Сейчас исследователи проверяют точность работы программы.

