Дрейфующая станция СП-42 подошла к географическому Северному полюсу
Дрейфующая в Северном Ледовитом океане станция СП-42 находится уже всего в 100 километрах от географического Северного полюса. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.
Солнца уже не видно на горизонте. Началась полярная ночь, уже вторая за время работы СП-42. Однако, несмотря на окружающую темноту, комплекс научных работ на краю планеты продолжается.
Не так давно станцию перебазировали на новую льдину - из-за раскола предыдущей.
"Из новой точки дрейфа к концу сентября было пройдено 177 миль, станция продолжает свою работу, пусть и на новом месте", - сказал начальник дрейфующей станции "Северный полюс-42" Александр Ипатов.