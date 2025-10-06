Дрейфующая станция СП-42 подошла к географическому Северному полюсу

Дрейфующая в Северном Ледовитом океане станция СП-42 находится уже всего в 100 километрах от географического Северного полюса. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Солнца уже не видно на горизонте. Началась полярная ночь, уже вторая за время работы СП-42. Однако, несмотря на окружающую темноту, комплекс научных работ на краю планеты продолжается.

Не так давно станцию перебазировали на новую льдину - из-за раскола предыдущей.