Испытательный полет Starship пройдет в ночь на 14 октября

Компания SpaceX официально объявила дату одиннадцатого испытательного полета космической системы Starship, который станет последним для версии Block 2. Полет запланирован на ночь с 13 на 14 октября. Пусковое окно откроется в 02:15 14 октября, сообщает New-Science.ru.

Ранее СМИ называли самые заметные отличия Starship Version 2, или Block 2, от первого варианта корабля. В частности, это передние закрылки - их размер уменьшился, а сами они переместились ближе к носу Starship, что должно помочь их защите при входе корабля в атмосферу. Однако эта версия "отметилась" рядом технических проблем и взрывами как при наземных испытаниях, так и в полете. Тем не менее разработчики получили бесценные данные для лучшего понимания структурных ограничений корабля. Как подчеркивается, это будет иметь фундаментальное значение для разработки следующего поколения.

Компания Илона Маска остается верной своему принципу: чем больше испытаний, тем быстрее будут найдены рабочие решения. Новая версия, как ожидается, дебютирует до конца года. Одним словом, программа Starship приближается к переходному этапу.

Напомним: 27 августа в ходе десятого испытательного полета Starship впервые вывел восемь симуляторов спутников связи, которые по размеру и весу аналогичны будущим интернет-спутникам Starlink.

SpaceX создает систему Starship для полетов в далекий космос. Ракета-носитель сверхтяжелого класса состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 52-метровой второй ступени - собственно космического корабля Starship. При этом ускоритель Super Heavy оснащен 33 метановыми двигателями, а шесть двигателей Raptor питают космический корабль. Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени составляет 123 метра.

Ракета-носитель разрабатывается как полностью многоразовая. Общий вес системы - 5 тысяч тонн.

После успеха, достигнутого 27 августа, SpaceX слегка изменила цели для предстоящего полета. Так, ускоритель Super Heavy полетит второй раз: он был восстановлен после полета в марте . И на нем будут установлены 24 двигателя Raptor, которые уже летали как минимум один раз, а новыми будут только 9 двигателей. SpaceX испытает новую конфигурацию использования двигателей Raptor на последней фазе возвращения.

На сей раз не будет предпринята попытка посадки на механизм Mechazilla, что объясняется несколькими причинами. Поскольку это последний полет версии Block 2, у SpaceX нет практической необходимости возвращать ускоритель, который не может быть использован с Block 3. Кроме того, после полета компания планирует немедленно начать реконструкцию первой пусковой площадки, и ее повреждение при попытке посадки стало бы проблемой. Наконец, это возможность собрать как можно больше данных, подвергнув ускоритель особым и опасным условиям входа.

Кстати, во время входа в атмосферу SpaceX проведет испытания теплового щита корабля. Для этого часть тепловой плитки в зонах, где она крепится не механически, а с помощью специального клея, была удалена. Это позволит целенаправленно проверить на прочность наиболее уязвимые участки корабля. На последней фазе спуска корабль выполнит маневр, названный "динамическим креном". Также будут испытаны алгоритмы субзвукового наведения, которые позволят кораблю достичь заданной точки приводнения в Индийском океане.