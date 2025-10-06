Спутники Starlink стали падать чаще

В обозримом будущем на Землю будет падать около пять спутников Starlink каждый день. Об этом сообщает портал EarthSky.

По словам бывшего астрофизика Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, на Землю ежедневно падает по одному или два спутника космической группировки Starlink. Макдауэлл заявил, что в ближайшее время каждый день с орбиты будут сходить до пяти спутников системы глобального интернета Илона Маска — по его словам, это неизбежно.

Специалист объяснил, что количество спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, растет. Причем их запускает не только SpaceX. Обычно у подобного оборудования сравнительно небольшой срок службы — пять-семь лет. В настоящий момент на орбите находится около 8000 спутников Starlink. С учетом запуска спутников Amazon Kuiper и различных китайских устройств, количество работающих низкоорбитальных спутников вскоре превысит отметку 30 тысяч единиц.

Также Джонатан Макдауэлл объяснил, как отличить падающий спутник или другой космической мусор от метеоров: «Метеор с солнечной орбиты, даже большой огненный шар, существует всего несколько секунд и исчезает — вжик». Скорость падающего космического мусора, по словам ученого, сравнима со скоростью самолета. Поэтому горящий объект будет заметен в небе до двух минут.

