В Египте вновь открылась гробница Аменхотепа III

В Египте после двадцатилетней реставрации вновь открылась для посетителей гробница фараона Аменхотепа III. Об этом сообщает агентство Associated Press, отмечая, что открытие гробницы стало частью подготовки к официальному открытию Большого Египетского музея в Каире.

По словам генерального секретаря египетского Высшего совета по древностям Мохаммеда Исмаила, гробница представляет большой интерес. Она расположена на западной стороне знаменитой Долины царей, включает в себя главную погребальную камеру фараона и две другие камеры для его жен.

В интервью агентству Исмаил указал на то, что в отличие от других древних гробниц в долине, гробница Аменхотепа украшена не полностью. На фресках изображен сам фараон с группой древнеегипетских богов, а в погребальной камере сохранились описания сцен из Книги мертвых - сборника заклинаний, предназначенных для управления мертвыми в подземном мире Древнего Египта.

Аменхотеп III, которого также называют Аменхотеп Великий, был одним из самых известных фараонов XVIII династии Древнего Египта, правившей с 1550 по 1292 год до н. э.

Последние двадцать лет в гробнице Аменхотепа под руководством японских специалистов велись реставрационные работы, в том числе по восстановлению настенных изображений фараона и его жен.