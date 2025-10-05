Раскрыта тайна инопланетных посланий, пойманных советским «Спутником-1»

Агентство национальной безопасности США (NSA) обнародовало данные о инопланетных посланиях, которые якобы принимал советский «Спутник-1» Как выяснилось, автором посланий были не инопланетяне, а известный ученый-математик, который таким шуточным способом тренировал шифровальщиков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Доктор Говард Кампейн — известный математик и криптограф, занимался шифрованием и расшифровкой различных данных. В годы Второй мировой войны он успешно работал над немецкими шифрами и кодами вместе с легендарными Аланом Тьюрингом и Максом Ньюманом.

В 60-х годах Кампейн начал публиковать статьи о расшифровке «инопланетных» данных, якобы полученных советским спутником. В первых публикациях он прямо писал, что речь идет об игре в инопланетян, но потом перестал об этом упоминать.

В итоге у многих возникла иллюзия, что инопланетяне в самом деле «сигналят» землянам, а спецслужбы это скрывают. Дошло до того, что СССР также подозревали в сговоре с США. Москву обвиняли в сокрытии истинного предназначения «Спутника-1».

На самом деле «инопланетные послания» Кампейна содержат математические формулы и уравнения, а также элементы таблицы Менделеева. При этом конспирологи до сих пор полагают, что речь идет о «тестах на разумность», отправленных инопланетянами.

Первый искусственный спутник Земли (ИСЗ, Спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он сгорел в атмосфере 4 января 1958 года, сделав 1440 витков по орбите.

Радиопередатчик спутника работал три недели на частотах 20 и 40 МГц, которые принимали радиолюбители и американские секретные службы.