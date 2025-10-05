В НАСА оценили доклад об обнаружении жизни на спутнике Сатурна

Доклад ученых об обнаружении жизни на спутнике Сатурна Энцеладе лишь усилил позиции ряда астрономов, сторонников теории о наличии живых организмов на объекте, рассказал в беседе с журналистами «Комсомольской правды» ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в КТИ Вячеслав Турышев.

Энцелад был открыт в XVIII веке, его диаметр составляет порядка 500 км. Научные аппараты, пролетавшие мимо него в прошлом веке, показали, что спутник очень яркий, а его плотность лишь чуть выше плотности воды.

В 2008 году аппарат Кассини на огромной скорости (17,7 километров в секунду) пролетел над Энцеладом и захватил ледяные зерна, которые вылетали со спутника.

По мнению Турышева, аппарату удалось собрать уникальные данные.

«Факт свежести частиц важен: это аргумент, что органика действительно прибыла из недр, а не нарабатывалась или разрушалась в Е-кольце Сатурна», — пояснил ученый.

По его оценке, большая скорость пролета Кассини оказалась важным фактором: она обеспечила высокую энергетику столкновения частиц с датчиком, что позволило точнее понять элементный состав.

Вместе с тем, проведенный международной командой исследователей анализ не дал точного ответа на вопрос о том, есть ли на Энцеладе жизнь.

«Нет, это не доказательство жизни. Это демонстрация того, что в океане присутствует богатая органическая химия, совместимая с гидротермальными условиями и потенциальными предбиотическими маршрутами», — разъяснил Турышев.

Ученый пояснил, что вероятность микробной жизни можно описать как «ненулевую, но умеренную — условно единицы–десятки процентов». Он добавил, что с наибольшей вероятностью это будут микроорганизмы-хемосинтетики, питающиеся химической энергией реакций у гидротермальных источников.