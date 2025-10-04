Пояс астероидов Солнечной системы постепенно исчезает

Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов — огромное кольцо из каменных обломков, оставшихся после формирования Солнечной системы. Эти тела так и не слились в планету из-за сильного притяжения Юпитера, который продолжает влиять на их движение и сегодня. Но пояс этот медленно, но верно исчезает.

Из-за гравитации крупных планет часть астероидов выбрасывается за пределы пояса или направляется к внутренней части Солнечной системы. Остальные сталкиваются друг с другом, превращаясь в пыль. Учёные считают, что именно так пояс астероидов медленно теряет массу.

Новое исследование под руководством астронома Хулио Фернандеса из Университета Республики (Уругвай) показало: активная часть пояса теряет около 0,0088% массы каждые миллион лет. Это немного, но за миллиарды лет потери становятся значительными. По расчётам, около 3,5 миллиарда лет назад пояс был примерно на 50% массивнее, а скорость потерь — вдвое выше.

Учёные отмечают, что пояс полностью не исчезнет — скорее всего, его уничтожит гибель Солнца через 5 миллиардов лет.