Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на 7 октября

Полнолуние, которое ожидается в ночь на 7 октября, ожидается особенно ярким. Такое явление называют суперлунием.

Луна визуально увеличится в размерах, поэтому за ней будет удобно наблюдать без каких-либо приборов.

— В этом году октябрьское полнолуние совпадет с моментом, когда Луна окажется в перигее — точке своей орбиты, максимально близкой к Земле. Благодаря этому она станет суперлунием. Ее видимый размер увеличится на 6,6 процента, а яркость — на 13 процентов по сравнению с обычной полной Луной, — передает RT.

Это первое суперлуние 2025 года. Оно произойдет спустя две недели после осеннего равноденствия, поэтому его называют «урожайной» Луной.

В последний раз октябрьская «урожайная» Луна была видна в 2020 году, и следующая появится только в 2028. Для жителей Южного полушария это событие происходит в другие сроки: «урожайная» Луна обычно наблюдается в марте или апреле. Так, следующая ожидается 2 апреля 2026 года.

Вечером 7 сентября москвичи могли увидеть лунное затмение — оно началось около 20:00. Сначала тень Земли начала перекрывать спутник, а потом Луна полностью погрузилась в нее. Общая продолжительность затмения составила около трех с половиной часов, а вместе с полутеневыми фазами — более пяти.