Ученые из Университета Цюриха усомнились, что Уран и Нептун - ледяные гиганты

Ученые из Университета Цюриха предположили, что Уран и Нептун, вопреки устоявшимся представлениям, могут быть не ледяными гигантами, планетами с каменными ядрами и газовой оболочкой.

Астрофизики смоделировали "каменные" гиганты, которые по своим характеристикам соответствуют Урану и Нептуну. Рецензируемые издания их выводы не опубликовали.

Версия, которую попытались оспорить ученые, предполагает, что планеты состоят из воды, аммиака и метана, пребывающих в состоянии "горячего льда" из-за огромного давления.