В Китае начали продавать неофициально улучшенные видеокарты Nvidia на 32 ГБ

Китайские производители начали продавать модифицированную версию видеокарты GeForce RTX 4080 Super, оснащенную 32 ГБ памяти GDDR6X вместо стандартных 16 ГБ. Об этом сообщает портал VideoCardz.

© videocardz.com

Судя по опубликованным фотографиям, модифицированная видеокарта ориентирована преимущественно на серверы и рабочие станции, а не на видеоигры. Устройство оснащено двухслотовым кулером центробежного типа, что соответствует форм-фактору для профессионального применения.

Продавцы заявляют о наличии крупных партий таких ускорителей, готовых к немедленной отгрузке. Происхождение видеокарт официально не уточняется, однако масштаб предложений и наличие гарантийных наклеек указывают на их серийное производство.

Стоимость новинки составляет около 9,2 тыс. юаней (около 105 тыс. руб.).

По слухам, в ближайшее время могут появиться модифицированные видеокарты серии GeForce RTX 50 с увеличенным объемом памяти. Для такого улучшения разработчики должны получить доступ к определенным файлам Nvidia, позволяющим вносить изменения.