Huawei выпустит свой аналог iPhone Air с eSIM и 2 ТБ памяти

Huawei тестирует ультратонкий смартфон, который может стать конкурентом iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на инсайдера Wisdom Pikachu.

Точные параметры корпуса пока не раскрываются. Предполагается, что устройство предложит корпус толщиной около 5,5 мм и получит название Huawei Mate 80 Air.

За производительность смартфона будет отвечать фирменный чип Kirin 9030. Кроме того, ради достижения сверхтонкого корпуса гаджет оснастят кремний-углеродной батареей и поддержкой eSIM (без поддержки физических SIM-карт). Также сообщается, что Mate 80 Air предложит до 2 ТБ встроенной памяти.

По предварительным данным, запуск Huawei Mate 80 Air в Китае намечен на четвертый квартал текущего года.

Многие китайские производители уже показали свои сверхтонкие смартфоны, среди которых Tecno, Infinix и Nubia, однако это среднебюджетные устройства. По всей видимости, новинка от Huawei будет прямым конкурентом флагманских Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air.