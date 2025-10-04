Специалист Садыков: ИИ начал вытеснять творческие профессии

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков выразил мнение, что ИИ начал вытеснять творческие профессии.

«Парадоксальным образом, едва выйдя на рынок труда, искусственный интеллект стал претендовать не на рутинные, а, наоборот, на более творческие профессии, отнимая хлеб у дизайнеров, художников, сценаристов, финансистов, учёных и даже собственных создателей — программистов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для роботизированных систем под управлением ИИ оказались сложными другие специальности, например, специальности сезонных сельхозрабочих.

Ранее психолог Анна Седельникова в беседе с НСН выразила мнение, что советы искусственного интеллекта могут навредить.