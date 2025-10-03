К пользователям iPhone обратились с предупреждением

Эксперт Анастасия Бастрыкина заявила, что американская технологическая компания Apple следит за пользователями своих смартфонов iPhone. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам Бастрыкиной, Apple следит за местоположением и перемещением пользователей iPhone. Кроме того, эксперт считает, что компания также хранит данные о покупках в интернет-магазинах. Бастрыкина добавила, что избежать слежки можно только в том случае, если полностью избегать продукции Apple.

«Они определяют его местоположение, предыдущие перемещения, хранят данные о местах, которые он посещает, о покупках в интернет-магазинах, история браузера также доступна», — заявила она.

Ранее власти Великобритании потребовали доступ к данным пользователей Apple.