К пользователям iPhone обратились с предупреждением

Эксперт заявила, что Apple следит за пользователями iPhone
Эксперт Анастасия Бастрыкина заявила, что американская технологическая компания Apple следит за пользователями своих смартфонов iPhone. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По словам Бастрыкиной, Apple следит за местоположением и перемещением пользователей iPhone. Кроме того, эксперт считает, что компания также хранит данные о покупках в интернет-магазинах. Бастрыкина добавила, что избежать слежки можно только в том случае, если полностью избегать продукции Apple.
«Они определяют его местоположение, предыдущие перемещения, хранят данные о местах, которые он посещает, о покупках в интернет-магазинах, история браузера также доступна», — заявила она.
Ранее власти Великобритании потребовали доступ к данным пользователей Apple.